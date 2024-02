Renta socjalna. Tyle wyniesie po marcowej waloryzacji

Ile wyniesie renta socjalna 2024? Czy możliwy jest skok kwoty świadczenia?

Warto przypomnieć, że w Sejmie trwają również prace nad zwiększeniem wysokości renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - która od stycznia 2024 wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. wzroście do 4300 zł brutto. Jak wynika z informacji opublikowanych w centrum legislacyjnym Sejmu, obywatelski projekt w tej sprawie po I czytaniu skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.