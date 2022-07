Sport wciąż podnosi się pod lockdownie. I tonie w długach

Pod względem zaległości zmieniła się też na lepsze sytuacja obiektów sportowych: hale, tory, boiska, korty czy kręgielnie, w pierwszym roku ograniczeń koronawirusowych zwiększyły zaległości o 10 mln zł, do 37,3 mln zł, by już wiosną tego roku powrócić do 27,2 mln zł, przy nieznacznym wzroście (do 118) liczby firm z problemami finansowymi.