Sprzedajesz w internecie? Twoje dane trafią do skarbówki

Większa ochrona sprzedawców internetowych

Radca prawny podkreślił w rozmowie z Wyborcza.biz, że w porównaniu do projektu PiS w nowym dokumencie ustawodawca przywiązuje ogromną wagę do limitów. Sprzedawca będzie musiał je przekroczyć, żeby platforma poprosiła go o szczegółowe dane. We wcześniejszych założeniach tej zasady nie było.