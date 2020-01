Sprzedawca potrzebny od zaraz. Niemal jedna trzecia ofert pracy dotyczy branży handlowej

Firmy najczęściej poszukiwały do pracy handlowców - wynika z raportu Pracuj.pl. Oprócz nich na brak zainteresowania nie mogli narzekać także specjaliści ds. obsługi klienta, eksperci IT i finansiści. Jak pokazują dane, przed ostatnimi rysują się najjaśniejsze perspektywy.

Stabilnie się mają natomiast specjaliści ds. obsługi klienta. Więcej niż co piąta oferta pracy była skierowana właśnie do nich i jest to wynik porównywalny z poprzednimi latami.

Podobnie ma się sytuacja z ekspertami IT, do których należało 15 proc. całej puli ofert.

Co oczywiste, rąk do pracy poszukiwała też branża handlu i sprzedaży B2C (10 proc.) oraz produkcji FMCG (9 proc.). Czwarte miejsce należy do handlu i sprzedaży B2B z 8-proc. wynikiem, a piąte - do branży IT (7 proc.).