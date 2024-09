Polacy chodzą na skargi do PIP. Chodzi o niewykorzystane urlopy

W zależności od stażu pracy osobom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni wolnych w ciągu roku. Jeżeli pracownik nie wykorzysta całej przysługującej mu puli, niewykorzystany urlop może zostać "przeniesiony" na kolejny rok. Datą graniczną jest 30 września . To właśnie wtedy zatrudniony powinien wykorzystać (lub przynajmniej rozpocząć wykorzystywanie) cały zaległy urlop.

Z obserwacji Inspekcji Pracy wynika jednak, że nie zawsze tak się dzieje. Czasami zdarza się bowiem, że pracodawca odmawia pracownikowi prawa do wzięcia dni wolnych.

"Do Państwowej Inspekcji Pracy rocznie trafia kilkaset skarg w tym zakresie. W tym roku zarejestrowaliśmy już 365 próśb o interwencję inspektora " – przyznał Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, cytowany w komunikacie.

Stanecki przyznaje jednak, że karanie przedsiębiorców za niewłaściwą politykę w zakresie udzielania urlopów to ostateczność. Inspekcja podkreśla, że zwrócenie się do niej z prośbą o interwencję powinno się traktować jako ostateczny krok, po wyczerpaniu możliwości dialogu z pracodawcą. PIP ma wówczas prawo nałożyć na przedsiębiorcę grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł.