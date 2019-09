Tesco wprowadza produkty roślinne. "Zamienniki tradycyjnych posiłków rodzinnych"

Plant Chef docelowo wypuści 300 produktów pochodzenia roślinnego. Tesco twierdzi, że taka żywność jest "trendem dekady", na który sieć chce postawić.

Nową markę własną Tesco na swojej stronie reklamowej reklamuje jako "zamienniki tradycyjnych posiłków rodzinnych" i "największy trend kulinarny dekady". Do sklepów wprowadzone jest na razie kilka produktów Plant Chef, ale w 2020 roku ma ich być niecałe 300.

To dopiero początek "rewolucji" w Tesco, ponieważ sieć chce stworzyć w swoich punktach specjalne strefy wegańskie i wegetariańskie.

W ubiegłym roku brytyjski gigant wprowadził markę Wicked Kitchen, która również bazuje na produktach roślinnych. Oferowane w niej jest ok. 30 produktów. To właśnie jej sukces mógł przekonać sieć do zwiększenia asortymentu wegetariańskiej żywności.