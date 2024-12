To najtańszy sklep w Polsce. Bezapelacyjny lider

W listopadzie 2024 r. ceny podstawowych produktów spożywczych w sieciach handlowych wzrosły o 3,6 proc. w porównaniu do października, a w ujęciu rocznym o 5,8 proc. Takie dane przedstawia najnowszy raport ASM SFA. Najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan (247,56 zł), natomiast najdroższy koszyk, o wartości blisko 350 zł, odnotowano w Netto.

W siedmiu sieciach handlowych średnie ceny koszyków przekroczyły 300 zł . Największe podwyżki dotknęły napojów i słodyczy, które zdrożały odpowiednio o 23 i 14 proc. Średnia cena koszyka zakupowego, zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku, wzrosła o 10,59 zł, co stanowi 3,67 proc., osiągając wartość 299,58 zł.

Koszyk bazujący na najniższych cenach produktów w badanych sieciach kosztował 208,97 zł, co oznacza wzrost o 22,07 zł w porównaniu do października. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w listopadzie wyniosła 159,70 zł, co jest o 9,30 zł mniej niż w październiku.