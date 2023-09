To się znowu dzieje. Ceny cukru poszybowały

W 2022 r. wzmożony popyt na cukier doprowadził do podwyżek cen i reglamentacji towaru w sklepach. Mogliśmy wówczas zaobserwować "panikę cukrową", podczas której ludzie na potęgę wykupywali towar, a sklepy wprowadzały limity sprzedaży. Za kilogram cukru trzeba było zapłacić ok. 8 zł — przypomina "Fakt". Choć teraz ceny ustabilizowały się na poziomie 6 zł, to zaraz może się to zmienić.