Trend spadkowy na rynku. Tylko 518 rejestracji

Na rynku wtórnym wzrosty

Na rynku wtórnym utrzymuje się trend wzrostowy rejestracji maszyn rolniczych. W ciągu pięciu miesięcy tego roku zarejestrowano 11 241 ciągników, co oznacza wzrost o 712 sztuk (6,7 proc.) w porównaniu do okresu od stycznia do maja 2023. W przypadku przyczep zarejestrowano ich w tym samym okresie 3009 sztuk, co oznacza wzrost o 279 sztuk (10,2 proc.) w porównaniu do ubiegłego roku.