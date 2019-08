Uwaga na cukier o brązowym kolorze. Dodają do niego karmel i sprzedają dwa razy drożej

Panuje powszechne przekonanie, że cukier o kolorze brązowym jest zdrowszy niż biały. Tymczasem prawda jest taka, że producenci żywności robią wszystko, aby zarobić. Dodają do zwykłego cukru karmel i sprzedają go drożej. Znalaźliśmy taki produkt w sklepie.

Z różnych stron jesteśmy bombardowani informacjami, że cukier zdrowy nie jest i że powinniśmy go unikać. Przyzwyczajeni do słodkiego smaku szukamy zdrowszej alternatywy, którą dla wielu jest cukier o brązowym kolorze. Jak się okazuje, jeden z producentów dodaje do zwykłych, białych kryształków… karmel, który barwi je na brązowo! Taki cukier znalazłam na sklepowej półce.

Chcieliśmy się przekonać, czy łatwo jest odbarwić brązowy cukier. Wsypaliśmy go do szklanki i zalaliśmy zimną wodą. Po chwili kryształki stały się białe, a woda przejęła ich wcześniejszy kolor.

Agnieszka Majchrzak z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że karmel można dodać do cukru tylko w celach aromatycznych. - Za tym powinna iść stosowna nazwa, np. cukier palony lub cukier o smaku karmelowym, bo zgodnie z rozporządzeniem 1333/2008 o dodatkach do żywności, cukru barwić nie wolno.

- Cukier to cukier i trzeba go unikać. Nie szukajmy na siłę w tym produkcie składników mineralnych, bo praktycznie ich nie ma. Dla mnie używanie cukru brązowego czy trzcinowego to dorabianie argumentów do tego, żeby móc sobie posłodzić. Używanie takich "zamienników" to próba bycia fit po omacku - dodaje.