W Bieszczadach chcą odstrzału niedźwiedzi. Będzie petycja do rządu

Obecnie do każdego zdarzenia z udziałem niedźwiedzia należy wzywać policję . Jak tłumaczy Piątkowski, najbliższy komisariat jest w odległości 30 km. Gdy funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, po zwierzętach nie ma już śladu. Władze Soliny chciałyby, aby odstrzał był prowadzony przez myśliwych . - Wtedy będziemy mogli mówić o jego skuteczności - podkreśla wójt.

Termin prac nad petycją nie jest przypadkowy. Adam Piątkowski opowiada, że niedźwiedzie obudziły się z zimowego snu. Szukają pożywienia, a tego w lasach na początku wiosny nie ma wystarczająco dużo. Jedzenie znajdują więc w bieszczadzkich wsiach . Dostają się do niezabezpieczonych śmietników, atakują zwierzęta gospodarskie.

Rozbieżności pojawiają się także przy próbie oszacowania rzeczywistej populacji niedźwiedzi w Bieszczadach. Zdaniem władz Soliny to około 300 osobników .

W rozmowie z WP Finanse miejscowy przewodnik Mirosław Piela opowiadał, że młodzież w regionie nie ma zbyt dużo swobody. Rodzice odprowadzają dzieci do kolegów, nawet jeżeli ci mieszkają 500 metrów dalej. - Wieczorami taki wycieczki mogą wiązać się po prostu z ryzykiem - mówił Piela.

W ostatnim czasie do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak trójka zwierzaków spaceruje przez centrum Polańczyka . W jeden z sobotnich poranków niedźwiedzie sforsowały drewniane ogrodzenie i ruszyły drogą na docinku między rondem w Polańczyku a rondem w Myczkowie, by następnie pobiec w stronę Osiedla na Górce.

Na Słowacji, po serii ataków niedźwiedzi na ludzi, rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w 55 powiatach w kraju i zatwierdził plan odstrzału 350 drapieżników. -Do niedźwiedzia może teraz strzelić każdy, kto znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia. Dlaczego u nas się tego nie robi? – pyta retorycznie Adam Piątkowski.

WWF Polska zaznacza, że prowadzi dialog z gminami, na terenie których występują niedźwiedzie, żeby takie działania prewencyjne wprowadzić. Poproszono gminy o wytypowanie miejsc, w których dochodzi regularnie do sytuacji ryzykownych z niedźwiedziem brunatnym . Takie ustalenia podjęto na ostatnim spotkaniu w lutym. Na podstawie odpowiedzi od gmin fundacja chce wytypować tzw. "hotspoty", na których wspólnie ustali się zakres działań prewencyjnych.

- Ponadto współpracujemy w kwestiach kontenerów na odpady - kolejna partia około 16 kontenerów trafi do gmin do końca czerwca. Kontenery z mechanizmem uniemożliwiającym dostanie się niedźwiedzi do śmieci zlokalizowane będą w miejscach publicznych. Wykorzystywać je będzie miejscowa ludność oraz turyści - mówi ekspert WWF Polska.