Tylko tu brakuje 600 nauczycieli. Tych specjalizacji najbardziej

W ostatni poniedziałek wakacji na Dolnym Śląsku zanotowano 1516 wakatów w szkołach i przedszkolach, co stanowi około 3 proc. wszystkich etatów potrzebnych do optymalnego funkcjonowania systemu edukacji w regionie. W całej Polsce 31 lipca zarejestrowano 25 tys. ogłoszeń o pracę, z czego 2200 dotyczyło Dolnego Śląska, a do końca sierpnia liczba wakatów we Wrocławiu wynosiła 624.