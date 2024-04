W Polsce brakuje 300 tys. kasjerów? Szef Solidarności o ryzyku strajku

Związkowiec jest jednak sceptyczny jeśli chodzi o możliwość rozpoczęcia strajku w sklepach. - Żeby w Polsce doszło do strajku, trzeba przeprowadzić całą procedurę. Nie dojdzie do tego tak szybko, polskie przepisy wymagają wszczęcia sporu zbiorowego, przeprowadzenia referendum, jest to długa droga – tłumaczył.