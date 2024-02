Ważny termin dla przedsiębiorców. Bez tego grozi im do 3 lat więzienia

Radca prawny wyjaśnia, że w trakcie postępowania zazwyczaj dochodzi do sprzedaży majątków przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników spółek cywilnych i odpowiadających za zobowiązania spółek osobowych. Co do zasady majątki członków ich rodzin nie są zagrożone, o ile nie ma np. wspólnoty majątkowej małżonków.