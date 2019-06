Wpadka Ryszarda Petru. Wyjaśniamy mu, gdzie w Niemczech może zrobić zakupy w niedzielę

Ryszard Petru postanowił pokazać, że w Niemczech można zrobić zakupy w niedzielę. Ale w miasteczku Löcknitz mu się nie udało, musiał pojechać do nadmorskiego kurortu. Jak działa niedzielny handel za Odrą? Postanowiliśmy wyjaśnić politykowi.

- Zakaz handlu w niedziele w Polsce nabija kieszenie niemieckim sklepom, producentom i pracownikom - chciał udowodnić lider partii Teraz! Ryszard Petru. Pojechał więc do niewielkiego miasteczka Löcknitz przy granicy z Polską. Zakupów jednak nie zrobił - sklepy były zamknięte przez Zielone Świątki.

Zakaz handlu w niedzielę w Niemczech

Na przykład w Löcknitz, które odwiedził Ryszard Petru - o ile oczywiście nie ma święta. To jednak niewielka miejscowość, w której mieszka ok. 3 tys. osób. Są tam dwa hipermarkety - sieci Netto oraz Netto Marken-Discount. W obu można zrobić zakupy w niedziele od 11 do 16.