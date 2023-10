Żabka nie tylko w Polsce. Sieć ujawnia plany

W raporcie zintegrowanym za 2022 rok Grupa Żabka podała, że sprzedaż do klienta końcowego w 2022 roku wzrosła o 28 proc. rok do roku (rdr) do 18,5 mld zł. Wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL) wyniósł 17 proc. wobec 9,8 proc. w 2021 r. EBITDA znormalizowana wzrosła w ubiegłym roku o 22 proc. rdr do 2,4 mld zł, a zysk netto spadł o 25 proc. rdr do 384 mln zł.