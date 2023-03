Zakaz handlu nie w najbliższą niedzielę. Przed Wielkanocą rząd pozwoli zrobić zakupy

Najbliższa niedziela 2 kwietnia to niedziela handlowa. Na tydzień przed świętami wielkanocnymi zakaz handlu nie będzie obowiązywał. Oznacza to, że zakupy bez żadnych ograniczeń będzie można zrobić we wszystkich rodzajach sklepów: w dużych marketach, sklepach odzieżowych czy elektronicznych.