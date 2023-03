Furtka do obejścia zakazu handlu? Sąd zdecydował ws. metody na "wypożyczalnię sprzętu sportowego"

Więcej kontroli w sklepach

"Dziennik Gazeta Prawna" podawał pod koniec stycznia, że w ubiegłym roku inspekcja pracy mocno zwiększyła liczbę kontroli sklepów i tego, czy przestrzegają one przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Co piąta kontrola przeprowadzona w ubiegłym roku wykazała łamanie prawa. Rok wcześniej było tak tylko w co dwudziestym przypadku. Jak wyliczał "DGP", najczęściej kontrolerzy stwierdzalni nieprzestrzeganie zakazu powierzania obowiązków pracownikom w niedziele i święta, a czasami "nieodpłatne powierzanie wykonywania pracy". Zasady, na jakich może być prowadzony handel w niedzielę, trzeba doprecyzować - twierdzili cytowani przez gazetę eksperci.