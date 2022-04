Zakaz handlu zatrzymał sklepy. Niektóre i tak ściągają ludzi do pracy w niedzielę

Biuro prasowe sieci przekazało portalowi, że skala tego zjawiska nie jest duża i dotyczy to kilkudziesięciu sklepów w kraju, podczas gdy w sumie w Polsce jest już ponad trzy tysiące placówek Biedronki. Za pracę w niedzielę pracownicy dostają do odebrania wolny dzień. Przypomnijmy, że Biedronka realizuje dostawy do domów we współpracy z firmą Glovo.