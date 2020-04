Zakupy w dobie koronawirusa. Sprawdź, kiedy pojechać do sklepów, żeby nie stać w kolejce

Największą różnicę mogą odczuć warszawscy kierowcy. Średnia prędkość bowiem na ulicach Warszawy wzrosła z 40 km/h do 51 km/h. Niewiele mniejszą różnice zanotowano w Poznaniu, gdzie ruch przyspieszył z 40 km/h do 50 km/h.

Kolejki w sklepach. O której wybrać się na zakupy?

A co z zakupami? Jeżeli chodzi o te spożywcze, to z badania wynika, że największe kolejki wśród kierowców zaczynają się od ok. południa. By uzupełnić lodówkę, najlepiej udać się do sklepów rano lub po 18.