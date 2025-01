Protest pracowników Stokrotki. Domagają się podwyżki

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" Stokrotka opublikowali w sieci petycję, w której domagają się m.in. godnych warunków pracy . "My, Pracownicy Stokrotki, codziennie stawiani wobec wyzwań, które przerastają ludzkie możliwości, żądamy poprawy warunków pracy i płacy. Jesteśmy ludźmi, nie maszynami, mamy prawo do godnych warunków pracy – czytamy w dokumencie.

"Nie zgadzamy się na eksploatowanie nas – pracowników – do granic wytrzymałości, kosztem naszego zdrowia. Nie zgadzamy się na wydłużanie pracy do późnych godzin nocnych " – napisano w petycji.

"Przypominamy, że znaczna część załogi to osoby niepełnosprawne. Niemożliwością staje się wyjście z pracy w/g grafiku. Pracę, którą kiedyś wykonywały trzy osoby, teraz wykonuje jedna. Pracujemy ponad siły, tracimy zdrowie . Wszechobecna inwigilacja nie pomaga w pracy" – protestują.

Pracownicy magazynów i logistyki również zgłaszają problemy. W ich opinii stale rosnące wymogi dotyczące wydajności powodują, że osiągnięcie premii staje się niemal nieosiągalne. Przerwa na posiłek, która teoretycznie powinna być czasem na regenerację, w praktyce prowadzi do obniżenia premii. Związkowcy zwracają uwagę, że pracownicy w innych firmach logistycznych otrzymują ciepłe posiłki, a w Stokrotce takie świadczenia zostały zlikwidowane.

Autorzy petycji zwracają uwagę na to, że kierowcy mają dostarczyć towar, niezależnie od tego, że pod sklepami brakuje warunków do bezpiecznego zatrzymania się, a ograniczenia tonażowe na drogach są ignorowane.

Jednym z postulatów pracowników jest dostosowanie wynagrodzeń do wysiłku wkładanego w pracę. "Czy to sprawiedliwe, że pracownik z wieloletnim doświadczeniem zarabia tyle co osoba na umowie próbnej? – zastanawiają się. W petycji związkowcy zawarli trzy główne postulaty:

zwiększenia liczby etatów w sklepach dla zapewnienia odpowiedniej obsady na zmianach,

podwyżki wynagrodzeń adekwatnie do ciężkości pracy,

sprawiedliwych zasad premiowania.

W chwili publikacji niniejszego tekstu petycję podpisało 975 osób.