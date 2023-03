Zboża, rośliny oleiste i mleko mogą potanieć. Ekonomiści mają nową prognozę

Ich zdaniem w trwającym sezonie odnotowano wysoki wzrost importu mrożonych owoców do Polski (import truskawek wzrósł o 60 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, a malin - o 14 proc.). "W przypadku truskawek był to rezultat gwałtownego wzrostu dostaw z Egiptu (+80 proc. porównując rok do roku). Z kolei w przypadku malin wynikał z wysokiego importu z Ukrainy (+31 proc. rok do roku). Oba kraje zwiększają swoją aktywność nie tylko w Polsce, ale na całym rynku UE, oferując konkurencyjne cenowo produkty" – tłumaczą eksperci.