Zimno w pracy? Możesz odmówić wykonywania obowiązków

Jak temperatura w miejscu pracy?

Temperaturę w miejscu pracy reguluje rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku. Jak możemy w nim przeczytać, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą niż 14 stopni Celsjusza, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.