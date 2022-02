Tak drożeje pizza. W 12 lat koszty mocno w górę

Ceny żywności idą w górę

Rosnące koszty produkcji dotykają nie tylko pizzy, ale wielu produktów spożywczych. Jeśli rząd nie wesprze małych piekarni, to gigantyczne podwyżki cen prądu, gazu i mąki doprowadzą te firmy do upadku - ostrzegała w styczniu Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Wkrótce możemy mieć do czynienia z drastycznym i gwałtownym wzrostem cen podstawowych produktów spożywczych - prognozuje izba.