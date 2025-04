ZUS zmienia zasady. Więcej osób skorzysta z rehabilitacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadził nowe profile rehabilitacji leczniczej, które mają pomóc osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Program skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, które z powodu choroby lub urazu mogą stracić zdolność do pracy, ale mają szansę ją odzyskać.