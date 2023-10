Zwolnienia grupowe w Biedronce. Sieć powiadomiła urząd pracy

Biedronka likwiduje stanowisko

Sieć tłumaczy zwolnienia "optymalizacją zarządzania siecią". "Chodzi o to, by menedżerowie mieli jeszcze większy wgląd w operacje prowadzone w sklepach, w tym w sprzedaż produktów świeżych. Do tej pory jeden menedżer miał pod swoją opieką 10-12 marketów. Po wprowadzeniu zmian będzie miał ich o połowę mniej" - wynika z oświadczenia firmy, które cytuje serwis.