Zwyczaje zakupowe Polek: podczas jednego wypadu do sklepu potrafią w nim spędzić nawet 2 godziny

Kobiety podczas jednorazowej wizyty w centrum handlowym, spędzają na zakupach nawet 2 godziny. To o 30 minut dłużej, niż w przypadku mężczyzn - wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy GfK Polonia.

Zakupy to nie tylko okazja do nabycia tego, co akurat potrzebne jest w domu, ale też rozrywką mająca na celu przyjrzenie się temu, co nowego oferuje im rynek. Tak przynajmniej traktują je kobiety. Aż 73 proc. konsumentek chętnie sięga po nowości. Kobiety stanowią też silną grupę, jeśli chodzi o zakupy w strefie przykasowej – panie w wieku 18-35 lat to ponad 60 proc. osób sięgających po produkty impulsowe – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy GfK Polonia, które przywołuje serwis "Dla handlu".