Bary mleczne dostaną mniejszą dotację. Pierwszy raz od lat

Bary mleczne upadają przez dotacje

Choć bary mleczne są dotowane przez państwo, to ich trudna sytuacja wynika właśnie z tych dotacji. - Jeżeli chodzi na przykład o racuchy, do drożdży nie ma dotacji, więc nie ma dotacji do całej potrawy - tłumaczyła w marcu Hanna Król-Rączka ze spółdzielni Społem.