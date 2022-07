Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej. Maląg: ostateczna kwota do 15 września

- Dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. to propozycja, którą przedstawiamy Radzie Dialogu Społecznego. Ostateczny kształt minimalnego wynagrodzenia musimy ustalić do 15 września br. – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Rząd chce, by od stycznia przyszłego roku najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do 3450 zł brutto.