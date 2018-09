Grzyby to już u nas towar luksusowy. Choć w polskich lasach jest ich pełno

Za grzyby płacimy jak za zboże. Kilogram prawdziwków może kosztować nawet 30 złotych. Suszone grzyby są jeszcze droższe. Skąd takie ceny, skoro grzybów w naszych lasach w bród? Eksperci mówią, że to przez brak ludzi do wydawania atestów. Handlowcy winą obarczają... pogodę.

Skąd takie horrendalne kwoty? Handlowcy mają grzyby na wyciągnięcie ręki, polskie lasy są ich pełne. Tymczasem są one droższe niż sprowadzane z daleka owoce . Powód? Eksperci i handlowcy nie są do końca zgodni. Ci pierwsi przyczyn doszukują się przede wszystkim w problemach administracyjnych, drudzy wskazują na pogodę.

Ceny grzybów wyższe o połowę. "To przez pogodę"

- Aby sprzedawać grzyby, trzeba mieć specjalne atesty. Sprzedawanie grzybów bez nich jest zasadniczo nielegalne. Atesty przyznaje Sanepid, ale osób, które mają uprawnienia do ich wydawania, jest stosunkowo niewiele. Szacuje się, że rocznie takie uprawnienia zyskuje najwyżej kilkadziesiąt osób. Jest więc "cienkie gardło" – osób do wydawania atestów jest po prostu za mało - mówi dr Wrzosek. - Skoro nie ma więc ludzi do wydawania atestów, sprzedawców jest mniej, niż teoretycznie mogłoby ich być. A skoro tak, to ci działający na rynku mogą dyktować wyższe ceny.