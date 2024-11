Importowane pomidory rozpychają się na rynku. Oto ceny

Jak podaje portal warzywa.pl, aktualnie odnotowuje się wzrost dostaw pomidorów z Maroka na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach – informuje Marcin Dąbrowski, ekspert Biura Marketingu i Komunikacji Rynku Hurtowego w Broniszach. 28 października hurtownicy, oferujący importowany towar, sprzedawali go w cenach od 6,33 do 6,66 zł za kilogram, czyli w przedziale od 38 do 40 zł za karton.