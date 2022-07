Inflacja w końcu odpuści? Ekonomista ma dobre wieści ws. drożyzny

Prognoza hamującej inflacji to słowa, na które czekają Polacy, mierzący się z największą od dekad drożyzną. W czerwcu wzrost cen i usług sięgnął już 15,6 proc. w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Nie wiadomo jednak, kiedy taniejące surowce da się zauważyć w malejącej inflacji. Problemem jest też to, że nie każda kategoria produktów może szybko i łatwo potanieć.