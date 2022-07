Szaleństwo na rynku. Eksperci ostrzegają: niższa dostępność kredytów to wyższe czynsze mieszkań na wynajem

- Chodzi o zalecenia UKNF (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), w ramach których m.in. podniesiony został bufor na podwyżki stóp procentowych z minimum na poziomie 2,5 pkt. proc. do 5 pkt. proc. To znaczy, że badając zdolność kredytową banki do aktualnej stawki WIBOR i marży dodawać muszą co najmniej wspomniane wyżej 5 pkt. proc. - wskazało HRE. - W praktyce w lipcu 2022 roku oznacza to badanie zdolności kredytowej przy założeniu oprocentowania kredytu mieszkaniowego na poziomie 13-15 proc. - dodali analitycy.