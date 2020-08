Jeden wagon pełny, drugi pusty. PKP ma system z lat 90. ubiegłego wieku

Kolejarze chcą wyremontować wszystkie dworce w kraju. To ogromne przedsięwzięcie

Kawecki doczekał się lakonicznego wytłumaczenia ze strony PKP Intercity – to właśnie ta spółka odpowiada za sprzedaż większości biletów. "Przygotowujemy ze swoimi zewnętrznymi podwykonawcami zmianę algorytmu dotyczącego zasad przydzielania miejsc w systemie sprzedaży biletów" – odpisali kolejarze.

Jednak Kawecki dalej drążył i być może doszedł do sedna problemu.

"Po skierowaniu przeze mnie wczoraj z wykorzystaniem moich kontaktów roboczych serii pytań do PKP S.A. pozyskałem informację, że do dnia dzisiejszego PKP S.A. korzysta w zakresie rezerwacji miejsc z systemu zakupionego w 1992 r. oraz wdrożonego w 1994 r. o nazwie Kurs’90. System w żadnym zakresie nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości cyfrowej" – napisał na swojej stronie na Facebooku.