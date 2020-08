Jemy coraz mniej mięsa, stawiamy na bezalkoholowe napoje

Spożycie mięsa na osobę w 2019 r. spadło o 2,3 proc., do 61 kg – podał GUS. To mniej o 1,4 kg na osobę. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", oferta zamienników powoduje, że w tym roku trend może być jeszcze wyraźniejszy.

Ograniczanie spożycia mięsa deklaruje już ok. 2-3 mln osób, to odbija się na rynku i oddziałuje na to, co trafia na sklepowe półki. Kolejne dane GUS pokazują, że ogółem wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły 25,1 proc. wszystkich miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwach domowych.