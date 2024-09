Kolejne zwolnienia grupowe w łódzkim. 80 osób straci pracę

Czarna seria dla pracowników w woj. łódzkim

Jednak Fameg to niejedyna firma z woj. łódzkiego, która w ostatnim czasie została zmuszona do radykalnych kroków. Niedawno pisaliśmy w money.pl, że zwolnienia grupowe przeprowadzi również łódzka spółka Redan, do której przeszłości należała odzieżowa marka Top Secret.