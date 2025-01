Kultowy ryneczek do likwidacji? Spółdzielnia zabrała głos

"Witam, niestety mam smutną wiadomość, nasz ukochany ryneczek na os. Sobieskiego niedługo zostanie zlikwidowany po prostu zrównany z ziemią. Jest to już potwierdzona wiadomość od PSM. Niestety Administracji nie opłaca się remontować rynku, a jest już w złym stanie i szpeci ten teren. Stwierdzili, że nie będą wykonywać remontu zaledwie dla kilku sprzedawców. Wiele straganów niestety jest pustych i nie ma z tego zysku, także nastąpi likwidacja. Jesteśmy oburzeni tą sytuacją, handlujemy tam od wielu lat i mamy swoją bazę klientów. Napisanie petycji niestety już nic nie da. Mieszkańcy będą musieli jeździć daleko na inny rynek. Nie wszyscy wybierają zakupy w marketach. Warzywa i owoce najlepsze są nasze polskie i sezonowe. Ciekawe co kiedyś powstanie w tym miejscu blok, market, a może parking? Dodam, że nie zaproponowano nam innego terenu przeznaczonego do handlu. Nowy rok i nowe zmiany ciekawe tylko czy na lepsze" – napisała anonimowa osoba podająca się za jednego ze sprzedawców.