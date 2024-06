Kuriozalna oferta pracy w Białymstoku. Szukają "tygrysa" do kontroli procedur

Następnie zdecydował się na dość nietypową zachętę dla potencjalnych kandydatów. "Jeśli jesteś Kotem którego szukam, dowiesz się co to za firma i za jakie projekty odpowiada. W jaki sposób? To Twój problem. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, nie jest to miejsce dla Ciebie, nic osobistego. Sory :)" - przyznaje.