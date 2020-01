Lidl i Biedronka z propozycjami sukienek na Sylwestra. Możesz kupić kreację na ostatnią chwilę

Nie masz sukienki na Sylwestra? Nic straconego, możesz kupić ją jeszcze dzisiaj w Biedronce lub Lidlu. Dyskonty wyszły z propozycjami kreacji na ostatnią noc tego roku i kuszą atrakcyjnymi cenami.

Znalezienie sukienki na imprezę sylwestrową nie należy do najprostszych zadań. Tym bardziej, że w sklepach rozpoczęły się poświąteczne wyprzedaże, które generują duży ruch. Stanie przez długie minuty w kolejce do przymierzalni, nie zachęca do zakupów. Naprzeciw wychodzą dyskonty, w których możemy zaopatrzyć się w sylwestrową kreację, a przy okazji zrobić zakupy spożywcze na nadchodzącą imprezę.