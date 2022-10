Mandat bez taryfy ulgowej. Gigantyczna kara za wyprzedzanie "na trzeciego"

Dużo wyższe niż jeszcze rok temu mandaty to skutek nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Od początku 2022 roku maksymalna wysokość grzywny została podniesiona z pięciu do 30 tys. zł, a maksymalna wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - wzrosła z 500 zł do 5 tys. zł.