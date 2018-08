Na bazarach drożyzna. Pietruszka za 18 zł/kg

Ceny warzyw i owoców zwalają z nóg. Wszystko przez upały.



Fasola jaś duży – 18 zł. Kilogram malin – 24 zł. Tyle samo polskich czereśni – 20 zł. Tyle zapłacimy obecnie za warzywa i owoce w Polsce. I nie ma co oczekiwać, że wkrótce będzie taniej – informuje „Fakt”.

Jeżeli ktoś ma dużo czasu i do tego szczęścia, to może przeszukiwać targowiska w poszukiwaniu lepszych okazji. Może nawet uda mu się upolować pietruszkę za 12 zł za kg. Ale na taniej nie ma szans.

A jeszcze w zeszłym roku pietruszka kosztowała połowę taniej. – Tegoroczna pietruszka zaczyna się pojawiać się na giełdach warzyw. Ale cena wcale nie jest niższa – mówi „Faktowi” Krzysztof Olber, który od 20 lat ma swój stragan w Katowicach.

Dla wielbicieli owoców to także wyjątkowo słaby rok. Z hurtowni zniknęły już wiśnie, mniej jest śliwek, jabłek, brzoskwiń i moreli. To nie koniec złych wiadomości. Zdecydowanie głębiej trzeba w tym roku sięgać do portfela. Przy kasie ceny są nawet cztery razy wyższe niż jeszcze rok temu.