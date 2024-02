Napad na bank na Śląsku. Policja apeluje do świadków

We Wrocławiu też się nie udało

Na początku lutego do napadu na bank doszło też na Krzykach we Wrocławiu. - Mężczyzna, posługując się przedmiotem przypominającym broń palną, próbował zmusić pracownika banku do wydania gotówki. Zamiaru swojego nie osiągnął z uwagi na stanowczą postawę pracownika ochrony. Wówczas sprawca wybiegł z placówki i uciekł - relacjonowała starsza aspirant Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.