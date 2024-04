Nowe naklejki na warzywach i owocach. Oto co oznaczają

– Kody kreskowe umieszczane na wybranych produktach świeżych to rozwiązanie, które ma pomóc zarówno klientom, korzystającym z kas samoobsługowych, jak również kasjerom w szybszym identyfikowaniu produktów. Poza oszczędnością czasu wpływa to również na zmniejszenie liczby pomyłek przy kasowaniu, co ma znaczenie przy zarządzaniu zapasami towarów – mówi Marcin Goździk, kupiec odpowiedzialny za zakup owoców w sieci Biedronka w rozmowie z serwisem.