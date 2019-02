PKO BP ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Oszuści mają nowy sposób

Naciągacze podszywają się pod firmy kurierskie lub znane portale aukcyjne i proszą o dopłatę niewielkiej kwoty. Bank PKO BP ostrzega, by nie klikać w podany w SMS-ach link.

Największy polski bank PKO BP ostrzega przed oszustwami z wykorzystaniem fałszywych SMS-ów, zawierających linki do dokonania płatności.

W treści znajdują się też linki do dokonania stosownej płatności. "W rzeczywistości link umieszczony w SMS-ie prowadzi do fałszywej strony pośrednika płatności, a następnie – na fałszywą stronę banku, i ma na celu wyłudzenie poufnych danych do bankowości elektronicznej oraz kodu z narzędzia autoryzacyjnego" - przestrzega PKO BP.