Podatek od Vinted. Od kiedy? Projekt ustawy został przyjęty

Ustawa, której projekt został przyjęty przez rząd 9 kwietnia 2024, nałoży na operatorów platform sprzedażowych obowiązek gromadzenia oraz przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Co jednak istotne, zmianami objęte zostaną wyłącznie określone przypadki. Co do zasady, proponowane przepisy nie zmienią obowiązujących zasad opodatkowania osób, które prowadzą sprzedaż w internecie.