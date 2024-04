Tego się nie spodziewaliśmy. To się dzieje z wielką płytą

Jak długo przetrwają bloki z wielkiej płyty?

Portal o2 przypomina, że blok z wielkiej płyty to budynek wielorodzinny wzniesiony z betonowych prefabrykatów, wytwarzanych w tzw. fabrykach domów. Były one budowane w czasach PRL. Wówczas zakładano, że przetrwają od 50 do 70 lat. Obecnie specjaliści twierdzą, że trwałość bloku z wielkiej płyty wynosi do 120 lat.