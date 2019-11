Tesco oficjalnie zrezygnowało ze sprzedaży żywych karpi. Ale znaleźli inny sposób

Tesco zdaje się próbuje zjeść ciastko i mieć ciasto. W tym przypadku - karpia. Sieć mimo wcześniejszych deklaracji dotyczących troski o dobrostan zwierząt, dalej przykłada rękę do sprzedaży żywych karpi i nie widzi w tym nic złego. Ludzie czują się oszukani.

We wrześniu informowaliśmy o decyzji sieci Tesco o zaprzestaniu sprzedaży żywych karpi. Niestety, rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Jak donosi strona krwaweswieta.pl (część fundacji Viva! Akcja dla zwierząt) na swoim facebookowym profilu, żywych karpi nie kupimy w Tesco, ale za to już na parkingu tak. Ludzie są zbulwersowani.