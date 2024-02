Ukryte skutki inflacji. Polacy ruszyli po "chwilówki". Może się to źle skończyć

Tylko w listopadzie 2023 r. łącznie w ten sposób pożyczyliśmy 1,5 mld zł. To o 80 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Eksperci jednak zauważają, że trend dynamicznych wzrostów utrzymuje się od maja 2023 r. Niewiele jest też oznak wskazujących, by miało się to zmienić w ostatnich miesiącach.