Jakie są rodzaje deklaracji PIT?

Co więcej, ten druk wypełniają również emeryci oraz renciści, którzy po otrzymaniu z ZUS-u informacji PIT-11A lub PIT-40A chcą odliczyć jakieś ulgi. Do wypełnienia PIT-37 potrzebny jest PIT-11, który pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek przekazać swoim pracownikom do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy deklaracja.