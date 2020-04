Uważaj na terminy przydatności. Sklepy po świętach mają mnóstwo towaru i nie zawahają się go sprzedać

Na dodatek wiele osób było przygotowanych do świąt, bo… miało zapasy. Zakupowy szczyt przypadł w tym roku na okres od 11 do 13 marca. Według danych PKO BP liczba transakcji kartami przewyższyła dzień przed wigilią Bożego Narodzenia 2019. Również dane innych firm wskazują na to, że Polacy bardzo ambitnie podeszli do przygotowywania się do kwarantanny. Na przedświąteczne szaleństwa mogło już nie starczyć pieniędzy.